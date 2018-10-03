Песков, комментируя заявление о готовности США уничтожить российские ракеты, сказал, что в Кремле не обращают внимания на слова постпредов

СЕГОДНЯ 01:39 2018-10-03T01:51:51+03:00

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон готов уничтожить российские ракеты, а потом открестилась от своих слов Фото: REUTERS

Американский постпред при НАТО Хатчисон позже открестилась от угроз в адрес нашей страны

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В Москве не придают особого значения заявлениям постоянных представителей стран при различных организациях. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского постпреда при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности США уничтожить российское оружие, якобы нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что Кремль «предпочитает не обращать особого внимания на высказывания постпредов», потому что «у нас есть слишком много неопределенности с заявлениями на более высоком уровне», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Хатчисон 2 октября в интервью Reuters заявила, что Альянс оставляет за собой право упреждающего удара для уничтожения российских ракет, якобы не соответствующих Договору РСМД, а через несколько часов открестилась от своих слов. Дескать, она не грозила России, только говорила, что наша страна должна это соглашение соблюдать.

Между тем, в МИД РФ отметили, что американские представители при НАТО не осознают всю степень своей ответственности и опасности, которую представляют их необдуманные агрессивные заявления.