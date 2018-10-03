В госдепе США прокомментировали новость о поставке в Сирию российских С-300

СЕГОДНЯ 02:04 2018-10-03T02:20:58+03:00

По словам Хезер Науэрт, она ничего об этом не знает, но такой шаг Вашингтон счел бы «серьёзной эскалацией» ситуации в САР

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В Вашингтоне пока не слышали о том, что Россия поставила Сирии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, но считают такой шаг «серьёзной эскалацией» ситуации в САР. Так ответила на вопросы журналистов руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Я не видела это сообщение. Не могу подтвердить, что оно верно», - сказала она на брифинге во вторник.

«Я надеюсь, что они этого не сделали. Это было бы своего рода серьёзной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии», - добавила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на Совете безопасности доложил президенту Владимиру Путину, что его поручение по передаче Сирии комплексов С-300 выполнено.

«Мы приступили к мероприятиям, направленных на усиление ПВО Сирии и на защиту наших военнослужащих, завершили поставку комплексов С-300», - сказал глава российского Минобороны, уточнив, что это включает 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Сергей Шойгу отметил, что на обучение сирийских военнослужащих работе с С-300 уйдет три месяца.

Напомним, Москва приняла решение о передаче Дамаску ЗРК после трагической гибели российского Ил-20 близ Латакии. Самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими ПВО при заходе на посадку в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал более крупный Ил-20 как щит, буквально подставив российских военнослужащих под удар.

Кроме того, перед началом бомбардировки в Сирии силы Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно местонахождения своих истребителей F-16.