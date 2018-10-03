При взрыве в дагестанской школе пострадали пятеро подростков

СЕГОДНЯ 02:27 2018-10-03T02:42:34+03:00

ЧП произошло в селении Эбдалая Левашинского района, ребята госпитализированы с ожогами от 40% до 90% тела

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В спортзале средней школы в селении Эбдалая Левашинского района Дагестана прогремел взрыв, в результате пострадали пятеро подростков. Ребята госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы в Махачкале с ожогами от 40% до 90% тела, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Главный врач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев рассказал, что на месте находится весь персонал медучреждения.

«Мы проводим необходимые консультации с федеральными центрами о необходимости и целесообразности госпитализации наиболее тяжелых больных в федеральные центры», - приводит его слова ТАСС.

По данным регионального главка МЧС, взрыв в школьном спортзале прогремел около половины девятого вечера во вторник, 2 октября. Пострадали подростки в возрасте от 15 до 16 лет. По предварительной версии, причиной ЧП стало воспламенение горючей смеси. Ведется расследование.