2018-10-03T06:16:55+03:00
Экономика

«Счет идет на недели»: Зарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится отказаться от доллара

По их данным, законопроект разрабатывается с учетом предложений главы ВТБ Андрея Костина
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится полностью отказаться от доллараЗарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится полностью отказаться от доллараФото: REUTERS
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Правительство России готовит законопроект о полном отказе страны от американского доллара, сообщает The Bell со ссылкой на три знакомых с обсуждением источника.

По словам одного из собеседников издания, документ разрабатывается с учетом предложений главы ВТБ Андрея Костина, и уже через одну или две недели ляжет на стол премьер-министра Дмитрия Медведева.

Другой источник рассказал, что план российского правительства не предусматривает никаких ограничений и запретов на расчеты в долларах, его главная цель – упростить расчеты в национальных валютах, облегчить валютный контроль и создать удобные механизмы, которые позволят рассчитываться в любых валютах без лишних потерь.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава ВТБ Андрей Костин в середине сентября представил план из четырех первоочередных задач, которые необходимо выполнить для того, чтобы освободить российскую экономику от долларовой зависимости. Его предложения поддержали в Минфине.

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