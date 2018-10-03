2018-10-03T08:55:58+03:00
Политика

Минобороны показало видео выгрузки комплексов С-300 в Сирии

Поставки российских ЗРК были завершены более суток назад [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении поставок С-300 в СириюНакануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении поставок С-300 в СириюФото: скриншот с видео
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Министерство обороны России обнародовало видео, на кадрах которого запечатлен момент выгрузки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 из самолета Ан-124-100 "Руслан" в Сирии.

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Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию
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Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о выполнении его поручений, связанных с передачей Дамаску четырех ЗРК. Выяснилось, что поставки вооружения были завершены уже более суток назад.

Всего в Сирию было доставлено 49 единиц техники, локаторы подсветки, основные системы и пусковые установки. Также российские власти решили усилить систему радиоэлектронной борьбы, добавив в нее дополнительное оборудование. Кроме того, были запланированы поставки оборудования для единой системы управления сетью ПВО.

По данным сайта телеканала "Звезда", еще три месяца понадобится на то, чтобы обучить расчеты сирийский армии работать с комплексами С-300. Необходимый персонал уже отобран и начал подготовку.

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