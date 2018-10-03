На Украине считают, что их катера "невидимы" для российского флота

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-03T08:16:48+03:00

Командир "Кременчуга" Александр Регула уверяет, что все это благодаря геометрии судна, обводов корпуса и специальной покраске

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Командир малого украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула выразил уверенность в том, что его судно "невидимо" для российского флота и пограничников. К такому выводу 23-летний старший лейтенант пришел после сопровождения кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовском море.

По словам молодого человека, именно его артиллерийский катер типа “Гюрза-М” прошел до самого Керченского пролива, при этом якобы не был замечен российской стороной.

"У нас было преимущество в том, что было темно, а мы же малозаметные визуально. На радарах тоже", - рассказал Регула в интервью изданию "Украинформ".

При этом он заявил, что оставаться незамеченным ему помогли геометрия катера, радиопоглащающие обводы корпуса и специальная покраска.

Напомним, что 23 сентября два корабля украинских ВМС вошли в исключительную экономическую зону РФ. У нас в стране это событие назвали печальным зрелищем, ведь оба судна представляли из себя "ржавые корыта", символизирующие разруху в стране.

Однако в Киеве проход "Донбасса" и "Кореца" под Крымским мостом посчитали настоящим прорывом. Сам президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи кораблей и поблагодарил их "за безупречно выполненный приказ".

Примечательно, что в Киеве отрицают запрос разрешения у Росморпорта на проход по Керчь-Еникальскому каналу, а также не признают факт сопровождения российскими пограничниками.

На деле же, как писал сайт kp.ru, "флагманы украинских ВМС" спокойно ожидали в очереди на проход вместе с гражданскими судами.