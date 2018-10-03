2018-10-03T10:07:06+03:00
Происшествия

Упавший кран перекрыл движение на МКАД

ЧП произошло из-за перегрузки железобетонных изделий
Ася РОМАНЧУК
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На МКАД рухнул автокранНа МКАД рухнул автокранФото: Александр ГЛУЗ
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3 октября 19-й километр МКАД встал в пробке. Затор образовался из-за падения подъемного крана.

Авария произошла на внутренней стороне МКАДа. По предварительной версии, аварию спровоцировала перегрузка железобетонных изделий.

В ГИБДД Москвы подтвердили происшествие, отметив, что пострадавших нет.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор растянулся на несколько километров.

Чтобы убрать кран, перегородивший несколько полос, потребовалось пара часов. Сейчас движение восстановлено, но скорость движения еще очень низкая.

Водителям рекомендуют выбирать другие пути объезда, чтобы не терять время, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что в Краснодаре во время непогоды рухнул башенный кран. На строительной площадке «Европа-Девелопмент» сильный ветер повалил технику. В кабине было обнаружено тело мужчины. Крановщик погиб от сильного удара. По факту случившегося проводится проверка.

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