2018-10-03T10:32:25+03:00
Политика

На заседание парламента Армении не пришли более половины депутатов

Для начала работы высшего законодательного органа необходимо присутствие минимум 53 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Парламент Армении не может начать заседание из-за нехватки депутатовПарламент Армении не может начать заседание из-за нехватки депутатовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Более половины депутатов не пришли на очередное заседание парламента Армении в среду, 3 октября. В связи с этим начало работы законодательного органа значительно затягивается.

Парламентарии до сих пор не могут обеспечить кворум, который предполагает присутствие в зале по меньшей мере 53 из 105 депутатов.

Напомним, что в минувший вторник в центре Тегерана собрались несколько тысяч сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна, которые протестовали против законопроекта, затрудняющего процесс роспуска парламента. Той же ночью президент Армении Армен Саркисян по просьбе главы правительства подписал указы об отставке шести министров, принадлежащих к партиям "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре Пашинян призвал сторонников разойтись по домам, пообещав в ближайшее время оставить должность премьера, чтобы можно было распустить парламент. Он подчеркнул, что даже после отставки будет выполнять свои обязанности, согласно конституции.

Парламент же в течение недели должен будет избрать нового главу правительства, передает "Интерфакс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана Сопутана
Прощание с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже
Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК
Два человека покинули команду спецпрокурора США Мюллера
The National Interest раскритиковал "боевой дебют" истребителя F-35
Упавший кран перекрыл движение на МКАД
Опрос: треть россиян считают, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет
Актрису Фань Бинбин оштрафовали на $70 млн за неуплату налогов
В общих собраниях жильцов будут участвовать не менее 10 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1370 человек
Пашинян призвал прекратить акцию протеста у здания парламента Армении
Глава норвежской делегации признал Крым законной частью России
Французская полиция поймала грабителя-рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете
Минобороны показало видео выгрузки комплексов С-300 в Сирии
На Украине считают, что их катера "невидимы" для российского флота
В центре Лондона с небоскреба упала стеклянная панель, убив прохожего
Секретная служба США перехватила подозрительный конверт для Трампа