На заседание парламента Армении не пришли более половины депутатов

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-03T10:32:25+03:00

Для начала работы высшего законодательного органа необходимо присутствие минимум 53 человек

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Более половины депутатов не пришли на очередное заседание парламента Армении в среду, 3 октября. В связи с этим начало работы законодательного органа значительно затягивается.

Парламентарии до сих пор не могут обеспечить кворум, который предполагает присутствие в зале по меньшей мере 53 из 105 депутатов.

Напомним, что в минувший вторник в центре Тегерана собрались несколько тысяч сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна, которые протестовали против законопроекта, затрудняющего процесс роспуска парламента. Той же ночью президент Армении Армен Саркисян по просьбе главы правительства подписал указы об отставке шести министров, принадлежащих к партиям "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре Пашинян призвал сторонников разойтись по домам, пообещав в ближайшее время оставить должность премьера, чтобы можно было распустить парламент. Он подчеркнул, что даже после отставки будет выполнять свои обязанности, согласно конституции.

Парламент же в течение недели должен будет избрать нового главу правительства, передает "Интерфакс".