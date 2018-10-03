2018-10-03T10:47:43+03:00
Общество

Прощание с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже

В Елисейском дворце рассказали, где состоится прощание с Шарлем Азнавуром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шарля Азнавура похоронят во ФранцииШарля Азнавура похоронят во ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 октября, на территории Дома инвалидов в Париже состоится церемония прощания с Шарлем Азнавуром - известным французским шансонье армянского происхождения. Такую информацию предоставили в пресс-службе Елисейского дворца.

Известно, что на проведении общенациональной церемонии прощания с 94-летним певцом активно настаивали депутаты Национального собрания и многие звезды эстрады. Члены семьи артиста дали свое согласие, передает Le Parisien.

Напомним, что Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник, 1 октября, в своем доме на юге Франции. Его бездыханное тело обнаружили в запертой изнутри ванной комнате. Вскрытие показало, что мужчине умер естественной смертью. Причиной остановки сердца стал отек легких.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам шансонье хотел, чтобы его похоронили во Франции в небольшом семейном склепе при монастыре XII века.

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