Прощание с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-03T10:47:43+03:00

В Елисейском дворце рассказали, где состоится прощание с Шарлем Азнавуром

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 октября, на территории Дома инвалидов в Париже состоится церемония прощания с Шарлем Азнавуром - известным французским шансонье армянского происхождения. Такую информацию предоставили в пресс-службе Елисейского дворца.

Известно, что на проведении общенациональной церемонии прощания с 94-летним певцом активно настаивали депутаты Национального собрания и многие звезды эстрады. Члены семьи артиста дали свое согласие, передает Le Parisien.

Напомним, что Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник, 1 октября, в своем доме на юге Франции. Его бездыханное тело обнаружили в запертой изнутри ванной комнате. Вскрытие показало, что мужчине умер естественной смертью. Причиной остановки сердца стал отек легких.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам шансонье хотел, чтобы его похоронили во Франции в небольшом семейном склепе при монастыре XII века.