Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-03T11:37:40+03:00

Президент РФ пообещал вернуть замминистра по делам Северного Кавказа обратно в Москву сразу после проведения в республике второго тура выборов губернатора

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Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Республики Хакасия. Об этом глава государства сам рассказал политику в ходе встречи в Кремле.

"У меня к Вам необычная просьба и несколько необычное поручение", - начал президент издалека.

Он напомнил, что недавно глава Хакасии Виктор Зимин подал в отставку, отказавшись от дальнейшей борьбы на выборах, однако сейчас республика требует постоянного внимания руководства, поскольку полным ходом идет подготовка к холодам. Да и проблемы социального характера нельзя "упускать из виду".

"Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства пообещал, что, как только избирательная кампания завершится, он вернет Развожаева обратно в Москву, где найдет ему "применение в федеральных органах".

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно", - ответил замминистра по делам Северного Кавказа.

Напомним, что первый тур выборов губернатора Хакасии состоялся еще 9 сентября, однако ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, достаточных для победы. Так, за 30-летнего члена КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 44,8% жителей республики, за бывшего главу региона Виктора Зимина - 32,4%, представитель "Справедливой России" Андрей Филягин набрал 11,2%, а Александр Мяхар из "Партии Роста" - 6,6%.

Второй тур выборов назначен Центризбиркомом на 21 октября. Зимин и Филягин решили покинуть избирательную гонку, поэтому за пост поборются Коновалов и Мяхар, передает сайт kp.ru.