Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Республики Хакасия. Об этом глава государства сам рассказал политику в ходе встречи в Кремле.
"У меня к Вам необычная просьба и несколько необычное поручение", - начал президент издалека.
Он напомнил, что недавно глава Хакасии Виктор Зимин подал в отставку, отказавшись от дальнейшей борьбы на выборах, однако сейчас республика требует постоянного внимания руководства, поскольку полным ходом идет подготовка к холодам. Да и проблемы социального характера нельзя "упускать из виду".
"Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Глава государства пообещал, что, как только избирательная кампания завершится, он вернет Развожаева обратно в Москву, где найдет ему "применение в федеральных органах".
"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно", - ответил замминистра по делам Северного Кавказа.
Напомним, что первый тур выборов губернатора Хакасии состоялся еще 9 сентября, однако ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, достаточных для победы. Так, за 30-летнего члена КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 44,8% жителей республики, за бывшего главу региона Виктора Зимина - 32,4%, представитель "Справедливой России" Андрей Филягин набрал 11,2%, а Александр Мяхар из "Партии Роста" - 6,6%.
Второй тур выборов назначен Центризбиркомом на 21 октября. Зимин и Филягин решили покинуть избирательную гонку, поэтому за пост поборются Коновалов и Мяхар, передает сайт kp.ru.