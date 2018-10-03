Песков прокомментировал предложение Путина о декриминализации статьи о репостах

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-03T12:56:26+03:00

Пресс-секретарь президента РФ не ответил на вопрос о возможности амнистии осужденных по этой статье после внесения законопроекта в Госдуму

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме, который ранее был внесен в Госдуму Владимиром Путиным.

"Эта инициатива президента. Именно он сказал, что всё должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма... Применение показало несовершенство формулировок и необходимость корректив, что было и сделано", - сказал Песков журналистам.

При этом он не ответил на вопрос о возможности амнистии осужденных по этой статье после внесении президентского законопроекта.

"Этого я пока не могу сказать, я не знаю. Я не готов ответить на ваш вопрос", — добавил представитель Кремля.

Напомним, в пояснительной записке к проекту отмечалось, что к уголовной ответственности не будут привлекать за действия, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны.