2018-10-03T13:01:15+03:00
Происшествия

В Китае из-за снегопада на трассах заблокированы более тысячи машин

Спасатели снабжают водителей и пассажиров горячим питанием и расчищают завалы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Китай обрушился сильный снегопадНа Китай обрушился сильный снегопад
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В китайской провинции Сычуань внезапно выпал снег. Из-за сильного снегопада на дорогах образовались многокилометровые пробки. В отдаленных районах в горной местности оказались заблокированными 1,1 тысяча автомобилей.

Отмечается, что снег привел к образованию заносов на дорогах, которые соединяют этот регион с Тибетским автономным районом КНР. Это практически отрезало территорию от остальной части страны, поскольку перевалы стали недоступны для обычного транспорта.

В настоящее время на помощь водителям были мобилизованы порядка 400 полицейских. Представители экстренных служб бесплатно предлагают водителям и пассажирам, застрявших на дороге автомобилей, воду и горячее питание.

Прибывшая на место происшествия спецтехника расчищает снежные сугробы на трассе. Часть дорог перекрыта из-за риска обвалов снега и горной породы. Спасатели призывают жителей временно воздержаться от поездок в уезд Кандин, передает сайт телеканала «Звезда».

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