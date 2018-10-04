2018-10-03T14:23:35+03:00
Звезды

Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» открывается 4 октября в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности представит выставку «Исаак Левитан и авторский кинематограф»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Живопись признанного гения пейзажа XIX века будет показана сквозь призму кинематографа XX и XXI века: картины русской природы интегрированы в легко узнаваемые кадры отечественных фильмов авторства Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Александра Сокурова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Андрея Звягинцева и других режиссеров. Выставка пройдет при поддержке банка ВТБ.

На экспозиции будут представлены более 30 пейзажей Левитана из Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея Израиля в Иерусалиме, Плёсского историко-художественного заповедника и других музеев. Концепция синтеза живописных полотен и кинематографа воплощена в жизнь известным художником по свету Э. Дж. Вейсбардом, работавшим над проектами для многих театральных площадок, от театра Ла Скала в Милане до Центра Линкольна в Нью-Йорке.

Выставка продлится до 20 января 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24