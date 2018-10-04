Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» открывается 4 октября в Еврейском музее

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-03T14:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Живопись признанного гения пейзажа XIX века будет показана сквозь призму кинематографа XX и XXI века: картины русской природы интегрированы в легко узнаваемые кадры отечественных фильмов авторства Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Александра Сокурова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Андрея Звягинцева и других режиссеров. Выставка пройдет при поддержке банка ВТБ.

На экспозиции будут представлены более 30 пейзажей Левитана из Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея Израиля в Иерусалиме, Плёсского историко-художественного заповедника и других музеев. Концепция синтеза живописных полотен и кинематографа воплощена в жизнь известным художником по свету Э. Дж. Вейсбардом, работавшим над проектами для многих театральных площадок, от театра Ла Скала в Милане до Центра Линкольна в Нью-Йорке.

Выставка продлится до 20 января 2019 года.