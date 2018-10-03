В Москве мужчина украл нижнее белье на 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-03T14:25:35+03:00

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем. 29-летний мигрант наворовал со склада в районе Братеево вещей на 2,5 миллиона рублей.

- Нам поступило сообщение о краже. По словам заявителя— представителя одной из фирм в районе Братеево, неизвестный со склада, расположенного в районе 19-го километра МКАД, похитил 170 мешков с нижним женским и мужским бельем, принадлежащих организации, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей,- сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские устанавливают, действовал ли задержанный один или с группой соучастников, и привлекался ли раньше за подобные преступления.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге 21-летний мигрант вынес из магазина несколько мешков с дорогой косметикой и парфюмерией.