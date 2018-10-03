2018-10-03T14:27:54+03:00
Наука

Ученые нашли способ замедлить процесс старения

Специалисты назвали омолаживающие продукты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ замедлить старениеУченые нашли способ замедлить старениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С годами человек начинает стареть на клеточном уровне. В процессе жизнедеятельности часть клеток повреждается, и если в юном возрасте иммунитет легко справляется с этими повреждениями, по по мере старения организму становится все сложнее обновлять поврежденные клетки, и они начинают накапливаться.

Американские ученые провели масштабное исследование и нашли способ замедлить этот процесс. Специалисты из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США обнаружили, что природное вещество физетин, содержащееся во многих овощах и фруктах, не только укрепляет здоровье, но увеличивает продолжительность жизни, передает телеканал «360».

Эксперты провели опыты на лабораторных мышах и выяснили, что физетин снижает количество поврежденных клеток в организме стареющих грызунов. Когда же дефектных клеток становилось меньше, мыши начинали чувствовать себя лучше, вести себя активнее, а их продолжительность жизни увеличивалась, пишет сайт argumenti.ru.

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