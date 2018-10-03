Путин призвал увеличить присутствие России на мировом рынке угля

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-03T14:41:04+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 3 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), призвал увеличить присутствие нашей страны на мировом рынке угля. Как заметил глава государства, в настоящее время спрос на уголь устойчиво растет.

«Еще десять лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растет, в первую очередь в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Для РФ крайне важно закрепиться и увеличить свое присутствие на этом динамичном рынке», - сказал российский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа Путин провел в Кемерово заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Причем тогда обсуждались в том числе и меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках.