2018-10-03T14:41:04+03:00
Политика

Путин призвал увеличить присутствие России на мировом рынке угля

В среду президент РФ принимает участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 3 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), призвал увеличить присутствие нашей страны на мировом рынке угля. Как заметил глава государства, в настоящее время спрос на уголь устойчиво растет.

«Еще десять лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растет, в первую очередь в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Для РФ крайне важно закрепиться и увеличить свое присутствие на этом динамичном рынке», - сказал российский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа Путин провел в Кемерово заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Причем тогда обсуждались в том числе и меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках.

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