2018-10-03T15:20:03+03:00
Происшествия

Здание Мособлсуда было эвакуировано после анонимного звонка

Звонивший сообщил о бомбе, заложенной в суде
Александр ДЖУМАЕВ
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Здание Мособлсуда было эвакуировано после анонимного звонкаЗдание Мособлсуда было эвакуировано после анонимного звонкаФото: Александр ГЛУЗ
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Здание Московского областного суда было эвакуировано после того, как аноним сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании. Как заявили в пресс-службе учреждения, в момент начала эвакуации в суде находилось более 500 человек.

Ранее сообщалось о звуках стрельбы в Мособлсуде. Ведущий консультант суда по взаимодействию со СМИ Илона Бунчук в интервью «Радио Комсомольская правда» опровергла эту информацию.

«Поступил анонимный звонок, нам сообщили о заложенной в здании бомбе, после чего здание эвакуировали. В настоящий момент идет проверка», – заявила Бунчук.

В здании Московского областного суда работают кинологи.

Напомним, сегодня также появилась информация о сотрудниках московского бара, которые сообщили ФСБ о готовящемся теракте. В службу доверия Федеральной Службы безопасности поступил звонок о необходимости проверить заведение на улице Народного Ополчения. Силовики проводят проверку по факту обращения.

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