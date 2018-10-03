2018-10-03T15:21:25+03:00
Здоровье

В мэрии предупредили москвичей об опасности свиного гриппа

Алексей Хрипун рассказал, каких вирусов стоит опасаться этой осенью
Сакина НУРИЕВА
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В мэрии предупредили москвичей об опасности свиного гриппаВ мэрии предупредили москвичей об опасности свиного гриппаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Руководитель департамента здравоохранения Правительства Москвы Алексей Хрипун в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, каких вирусов жителям столицы стоит опасаться этой осенью.

Как отметил Хрипун, вирус гриппа носит сезонный характер, и у него существуют разновидности. Каждый год Всемирная организация здравоохранения предупреждает, какой вид вируса будет действовать в тот или иной сезон. В данный период, к примеру, в Москве ожидается приход вируса А и Б. В том числе, разновидности вируса А, H3, N2, H1, N1 (свиной грипп).

"Зафиксированы новые штамы вирусов А, но вакцина, которую мы получаем, содержит соответствующие агенты, способные излечить болезнь", - отметил Хрипун.

Кроме того, руководитель здравохранения призвал москвичей обязательно обратиться в пункты прививок и поликлиники. Министр заявил, что прививка не опасна. Главное, перед вакцинацией обязательно проконсультироваться с врачом. Прививку может делать здоровый человек без температуры и других заболеваний.

"В вакцине содержится не живой вирус, а его фрагменты, которые несут в себе антигенную структуру. Они провоцируют в организме развитие антител, которые борются с вирусом. Нельзя заболеть гриппом от вакцины, это исключено", - заявил Алексей Хрипун.

Также он отметил, что в зоне риска находятся дети, беременные женщины, а также люди старше 60 лет. Им за здоровьем нужно следить в первую очередь. Важно знать, что при осложнении вирусная пневмония может превратиться в бактериальную, а она в свою очередь в пневмококковую пневмонию, от которой можно умереть.

Министр заметил, что во время болезни обязательно нужно находится дома и соблюдать постельный режим. Для своей защиты и для безопасности окружающих людей. Маски для лица, в свою очередь, мало эффективны. Тем более, их необходимо часто менять.

Также руководитель Департамента отметил, что не стоит приходить в пункты прививок со своим лекарством. Так как не всегда понятно, что это за средство и в каких условиях оно хранилось. Хрипун отметил, что отечественные средства очень хорошего качества весьма эффективны. Министр добавил, что сам каждый год прививается.

Напоследок он сказал, что вакцинация в специализированных пунктах совершенно бесплатна. Необходим только паспорт. Однако детей в данных местах не вакцинируют, их нужно вести в поликлиники.

КСТАТИ

Прививки от гриппа 2018-2019 в Москве

ВОЗ сообщает, что в сезоне 2018-2019 ожидаются в основном гриппа В, а также гриппа А – H3N2 и H1N1. Первые три вирусных штамма ВОЗ рекомендовал включить в трехвалентные противогриппозные вакцины. Именно от штаммов этих трех видов гриппа нас будут прививать в гриппозный сезон 2018-1019. А бесплатные прививки делают и в поликлиниках, и в школах, и даже у станций метро в столице (подробности)

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