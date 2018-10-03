2018-10-03T15:22:00+03:00
Политика

Совфед одобрил закон о праве работников перед пенсией на два дня для диспансеризации

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января следующего года
Екатерина БОЛГОВА
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СФ одобрил закон о праве работников перед пенсией на два дня в год для диспансеризацииСФ одобрил закон о праве работников перед пенсией на два дня в год для диспансеризацииФото: REUTERS
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В среду, 3 октября, Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о праве сотрудников на один выходной для диспансеризации. Документ также предусматривает возможность взять два дня для диспансеризация ежегодно работникам предпенсионного возраста.

Законопроект предусматривает, что "в день прохождения диспансеризации сотрудник освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню". Возможность взять один выходной для диспансеризации можно не чаще чем один раз в три года.

При этом лица предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) могут проходить диспансеризацию в течение двух рабочих дней один раз в год.

Для получения освобождения от работы для прохождения диспансеризации работник должен написать письменное заявление и согласовать такой выходной с начальством.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января следующего года.

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