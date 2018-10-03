2018-10-03T15:22:15+03:00
В мире

Тереза Мэй появилась на съезде консерваторов под песню Dancing Queen

При этом британский премьер вновь показала ряд своих фирменных танцевальных движений [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова станцевала перед камерамиПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова станцевала перед камерамиФото: кадр с видео
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова станцевала перед камерами. На этот раз она показала свои фирменные танцевальные движения на ежегодной конференции консервативной партии.

Так, глава британского правительства вышла на сцену под песню группы ABBA Dancing Queen. Причем по пути к микрофону Мэй тот и дело пританцовывала, а в конце и немного подпела хиту.

Тереза Мэй снова станцевала перед камерами.

После этого политик поблагодарила собравшихся «за теплый прием» и сообщила всем, что «не спала всю ночь». Затем же она начала свою речь о будущем Соединенного Королевства, передает Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Тереза Мэй уже танцевала на публике. Ее предыдущий танец, который она исполнила в Кейптауне, также попал на видео и очень насмешил пользователей соцсетей: они отметили, что глава британского правительства как будто сражалась в танцевальном баттле со встречающими ее молодыми людьми.

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