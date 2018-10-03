Водитель Mercedes Gelandewagen грозится покончить с собой у стен Кремля

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-03T15:34:53+03:00

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Неизвестный мужчина на автомобиле марки Mercedes Gelandewagen угрожает покончить с собой прямо у стен Кремля.

В настоящий момент территория Васильевского спуска около храма Василия Блаженного оцеплена полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с водителем.

"Мужчина на автомобиле Mercedes Gelandewagen пытался проехать под "кирпич" на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне тему совершения суицида поднял также российский актер Анатолий Пашинин, который сейчас воюет в Донбассе на украинской стороне. Мужчина заявил, что именно этого добиваются сотрудники СБУ, которые якобы следят за ним и прослушивают его телефон.