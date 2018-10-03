Пассажиров самолета больше всего раздражает теснота в салоне

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-03T15:49:55+03:00

На днях крупнейший сервис путешествий «Tutu.ru” провел опрос на тему среди пользователей сайта «Что больше всего Вас раздражает во время перелета?» Фото: Евгения ГУСЕВА

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На днях крупнейший сервис путешествий «Tutu.ru” провел опрос на тему среди пользователей сайта «Что больше всего Вас раздражает во время перелета?». В опросе приняло участие пять тысяч человек.

Выяснилось, что 87% людей каждый раз что-то раздражает во время полета. А 13% указали, что относятся ко всему нейтрально.

Среди тех, кого что-то раздражает во время полета, выяснилось: 27% терпеть не могут тесноту между рядами, 21% опрашиваемых раздражает детский громкий детский плач, 16% злятся, когда сосед спереди сильно откидывает спинку кресла. Замыкают пятерку раздражителей ситуации, когда сосед слева или справа занимает общий подлокотник (10%) и отсутствие еды (или плохое питание), а также, когда в салоне слишком холодно или душно (3%).

К слову, среди раздражителей не оказалось пьяных или матерящихся соседей и качество работы стюардов и стюардесс, сообщает "Tutu.ru”.