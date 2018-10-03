2018-10-03T15:49:55+03:00
Общество

Пассажиров самолета больше всего раздражает теснота в салоне

Детский плач действует на нервы людей меньше
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На днях крупнейший сервис путешествий «Tutu.ru” провел опрос на тему среди пользователей сайта «Что больше всего Вас раздражает во время перелета?»На днях крупнейший сервис путешествий «Tutu.ru” провел опрос на тему среди пользователей сайта «Что больше всего Вас раздражает во время перелета?»Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях крупнейший сервис путешествий «Tutu.ru” провел опрос на тему среди пользователей сайта «Что больше всего Вас раздражает во время перелета?». В опросе приняло участие пять тысяч человек.

Выяснилось, что 87% людей каждый раз что-то раздражает во время полета. А 13% указали, что относятся ко всему нейтрально.

Среди тех, кого что-то раздражает во время полета, выяснилось: 27% терпеть не могут тесноту между рядами, 21% опрашиваемых раздражает детский громкий детский плач, 16% злятся, когда сосед спереди сильно откидывает спинку кресла. Замыкают пятерку раздражителей ситуации, когда сосед слева или справа занимает общий подлокотник (10%) и отсутствие еды (или плохое питание), а также, когда в салоне слишком холодно или душно (3%).

К слову, среди раздражителей не оказалось пьяных или матерящихся соседей и качество работы стюардов и стюардесс, сообщает "Tutu.ru”.

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