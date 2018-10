В США умер бывший звукорежиссер группы The Beatles

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-03T15:53:53+03:00

В США в возрасте 72 лет скончался бывший звукорежиссер британской группы The Beatles Джефф Эмерик. Причиной смерти назван сердечный приступ. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на менеджера Эмерика.

Ранее биограф Энди Бабюк упомянул в своей книге The Beatles Gear, что Эмерик помогал группе работать со сложными мелодиями.

"Непредвзятый подход Эмерика и желание игнорировать стандартные методы и методы записи, когда это необходимо, именно то, что искала группа", — процитировал Variety книгу Бабюка.

Совместно с музыкантами Эмерик записал такие хиты Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You и A Hard Day's Night. Впоследствии британец был признан одним из лучших инженеров звукозаписи в мире.

Джеффу Эмерику была присуждена премия "Грэмми" в номинации "Лучшая запись года, неклассическая музыка" за альбомы The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, Band on the Run. В 2003 году британец получил "Грэмми" за "Особые заслуги".

