2018-10-03T15:53:39+03:00
Политика

Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании пенсионной системы

Законом устанавливается поэтапное увеличение пенсионного возраста на пять лет
Екатерина БОЛГОВА
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Совет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системыСовет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системыФото: REUTERS
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Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 3 октября, одобрил закон о совершенствовании пенсионной системы. Документ поддержали 149 парламентариев, против проголосовали пять сенаторов, воздержались трое.

Законом предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет. Пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 60 лет. Ежегодно возраст будет увеличиваться на 12 месяцев.

Напомним, изначально правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы предполагал повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Но в своем телеобращении к россиянам 30 августа президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить этот возраст до 60 лет. Также был уменьшен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с планировавшихся 45 до 42 лет для мужчин, а также с 40 до 37 лет для женщин.

Одобренный Совфедом закон также вводит понятие предпенсионного возраста. Лицами предпенсионного возраста будут считаться граждане за пять лет "до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно".

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