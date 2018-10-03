В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-03T16:03:19+03:00

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Американская компания HyperloopTT на днях представила в Лос-Анджелесе первую полноразмерную капсулу для пассажирского «вакуумного поезда». Сама идея о ее создании появилась у изобретателя Илона Маска в 2013 году.

Капсула изготовлена из композитных материалов. Ее длина 32 метра (на отсек с пассажирами отведено 15 метров). Изобретение весит пять тонн и может провозить до 40 пассажиров со скоростью 1200 км/ч.

Название у капсулы необычное: Quintero One (в переводе с испанского обозначает «Пятый первый»). Имя изобретению придумал сам Маск, который который в свое время назвал Hyperloop "пятым" способом перемещения.

Капсулу в ближайшее время планируют транспортировать во французский город Тулуза для проверки на безопасностьФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Для доработки и проверки на безопасность, капсулу в ближайшее время планируют транспортировать во французский город Тулуза, в штаб-квартиру компании, сообщает издание Bloomberg.

Уже к концу 2019 года капсула сможет перевозить пассажиров. Сейчас во Франции начали строить тестовую линию для капсулы. Пробную линию выстроят и на Юго-Западе Китая.