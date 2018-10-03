2018-10-03T16:17:12+03:00
В мире

Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство

Ален Депардье отметил, что не боится возможных санкций
Александр ДЖУМАЕВ
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Ален Депардье заявил, что готов последовать примеру своего братаАлен Депардье заявил, что готов последовать примеру своего братаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французский продюсер и актер Ален Депардье заявил, что готов последовать примеру своего брата Жерара и стать гражданином России, если ему поступит такое предложение. Это заявление старший брат Жерара Депардье сделал в среду на международном «Форуме мира», который проходит в Симферополе

«Мой брат попросил гражданство, [президент РФ Владимир] Путин ему дал. Я считаю себя гражданином и Франции, и Украины, и России - гражданином мира. Но если мне предложат, я возьму [российское] гражданство», – цитирует ТАСС заявление актера.

Ален Депардье также отметил, что осознает вероятность наложения на него санкций за его визит в Крым. «Я не боюсь [санкций], говорю своим друзьям, что еду в Крым по приглашению. Поддерживаю вас и буду об этом говорить и своим друзьям во Франции», – подчеркнул он.

Брат Жерара Депардье рассказал журналистам, что приехал в Крым впервые, но уже успел посетить разные места на полуострове. Он отметил, что Крым – «очень красивый регион», в котором живут «очень открытые» люди. Актер также заявил, что доверяет России, русским и Крыму, и считает, что «все будет отлично, все будет хорошо у вашего народа».

Известный французский актер Жерар Депардье отказался от гражданства Франции в декабре 2012 года. Российский паспорт актеру вручил Владимир Путин в январе 2013 года в Сочи.

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