2018-10-03T16:29:19+03:00
Экономика

Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект

При этом сокращение сотрудников фирмы сведут к минимуму
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Средний бизнес справился с кризисомСредний бизнес справился с кризисомФото: Евгения ГУСЕВА
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Большинство российских компаний среднего бизнеса планируют в ближайшие годы внедрить в процесс работы искусственный интеллект. Об этом сообщила компания Ernst & Young «Барометр роста». 83% компаний обратятся за помощью к искусственному интеллекту уже через два года, а 98% - через пять лет.

Опасения экспертов относительно потери рабочих мест в фирмах не поддерживает большинство респондентов: 93% опрошенных заявили, что сокращений в компаниях не предвидятся. Технология искусственного интеллекта просто усовершенствует работу некоторых рутинных операций. Остальные 7% отметили, что считают возможным сокращение менее 20% сотрудников.

Кроме того, более половины (54%) представителей российского среднего бизнеса отметили, что в этом году они ожидают рост выручки на 6-10%. 34% предпринимателей также заявили о желании выйти на международные экономические рынки. В исследовании принимали участия фирмы с годовой выручкой от 1 млн долларов, сообщает издание «Известия».

Россия продолжает искать новые возможности сбыта за рубежом. Германия пока остается основным торговым партнером, но следует также ожидать роста товарооборота со странами Азии, особенно с Китаем, — отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

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