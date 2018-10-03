Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-03T16:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство российских компаний среднего бизнеса планируют в ближайшие годы внедрить в процесс работы искусственный интеллект. Об этом сообщила компания Ernst & Young «Барометр роста». 83% компаний обратятся за помощью к искусственному интеллекту уже через два года, а 98% - через пять лет.

Опасения экспертов относительно потери рабочих мест в фирмах не поддерживает большинство респондентов: 93% опрошенных заявили, что сокращений в компаниях не предвидятся. Технология искусственного интеллекта просто усовершенствует работу некоторых рутинных операций. Остальные 7% отметили, что считают возможным сокращение менее 20% сотрудников.

Кроме того, более половины (54%) представителей российского среднего бизнеса отметили, что в этом году они ожидают рост выручки на 6-10%. 34% предпринимателей также заявили о желании выйти на международные экономические рынки. В исследовании принимали участия фирмы с годовой выручкой от 1 млн долларов, сообщает издание «Известия».

— Россия продолжает искать новые возможности сбыта за рубежом. Германия пока остается основным торговым партнером, но следует также ожидать роста товарооборота со странами Азии, особенно с Китаем, — отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.