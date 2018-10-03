2018-10-03T16:36:45+03:00
Экономика

Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти

Президент РФ выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву вполне устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти.

"Президент Трамп… считает, что эта цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит 65-70-75 долларов за баррель", — сказал Путин.

Он отметил, что такой уровень цен достаточен для эффективной работы энергокомпаний и благоприятного инвестиционного климата. По словам российского президента, наблюдаемая более высокая цена на нефть является во многом результатом деятельности администрации США.

"Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит — государство разрушено, вот результат безответственной политики. Это напрямую отражается в мировой экономике", — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что в настоящее время нефтяной рынок нефти сбалансирован, а рост цен происходит на фоне ожидания решения по Ирану.

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