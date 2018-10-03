2018-10-03T16:48:20+03:00
В мире

В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро

Представленный на аукционе виски может стать самым дорогим в истории
Сакина НУРИЕВА
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Торги должны состояться в октябре в ЭдинбургеТорги должны состояться в октябре в ЭдинбургеФото: REUTERS
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Эксперты оценили выставленную на продажу бутылку виски The Macallan Valerio Adami 1926 года более чем в 1 млн евро. Примечательно, что всего было выпущено 12 бутылок этой серии. В 2011 году одна из них была утрачена в во время землетрясения в Японии.

Решающую роль в цене лота сыграло ограниченное количество бутылок серии. Известно, что The Macallan Valerio Adami 1926 было разлито по бутылкам в 1986 году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. Кроме того, сама бутылка имеет особенную ценность, ее дизайн разработал европейский художник-постмодернист Валерио Адами. На этикетке присутствует его подпись.

Также в разработке дизайна бутылок участвовал британский художник Питер Блейк. Ему принадлежит разработка альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы The Beatles.

Как отмечает издание The Daily Express, в мае две бутылки The Macallan Valerio Adami 1926 были проданы на аукционе в Гонконге. Первая бутылка ушла с молотка за $1,01 млн, вторую продали за $1,1 млн. Одну бутылку разработал Адами, другую Блейкю

Торги должны состояться в октябре в Эдинбурге. Если стоимость продаваемой бутылки подтвердится, она побьет рекорд гонконгского аукциона и станет самой дорогой в истории.

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