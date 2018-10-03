2018-10-03T17:04:17+03:00
Экономика

В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей

Рекордную прибыль эксперты связывают с прошедшим ЧМ по футболу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Прибыль отелей в России выросла на 20% из-за ЧМ-2018Прибыль отелей в России выросла на 20% из-за ЧМ-2018Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Почти на 20%, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, возросла выручка владельцев отелей и гостиниц за последние семь месяцев. За такой короткий период предпринимателям удалось заработать 143 млрд рублей.

В городах проведения матчей ЧМ по футболу спрос на услуги предприятий индустрии гостеприимства вырос до 350%. Росстат уверен, что такая аномалия связана именно с успешно проведенным летом чемпионатом. Во время мундиаля страну посетило 6,8 млн туристов. 3,4 млн из них - туристы. Эксперты считают, что имидж России в глазах иностранцев заметно улучшился.

Объем гостиничных услуг, оказанных населению, растет с 2010 года (более ранних данных не зафиксировано). Однако лишь на 2,3%-2,5% в год. По итогам прошлого года он оценивался в 220 млрд рублей, сообщают «Известия».

Игорь Бухаров, президент рестораторов и отельеров, отметил, что объем платных услуг мог вырасти за счет роста цен на номера во время мундиаля. Он так же сказал о том, что хоть в России в ближайшее время не планируется таких масштабных предприятий, гостиничный бизнес и туристическая отрасль будут развиваться дальше.

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