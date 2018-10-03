2018-10-03T17:14:02+03:00
Политика

Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран

По словам президента РФ, США должны получить мандат Совбеза ООН или приглашение от Сирии для размещения своего контингента
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо двигаться к отсутствию на территории Сирии войск третьих стран, включая Россию.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных, третьих государств на территории Сирии не было. Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели в среду, 3 октября.

Он отметил, что Москва заинтересована в стабильности в Сирии, что связано как с энергетической ситуацией, так и с международной безопасностью. По словам президента РФ, для размещения американских войск на территории Сирии Вашингтон должен получить мандат Совбеза ООН или приглашение Дамаска. Иначе это является нарушением устава ООН.

Путин подчеркнул, что международное право не предполагает других вариантов, когда государства могут размещать свои вооруженные силы в других странах.

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