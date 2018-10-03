Названы регионы с самой низкой смертностью

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-03T17:23:50+03:00

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Исследование «Общероссийского народного фронта», которое проводилось в 23 регионах в течение последних семи месяцев, показало, что самый низкий уровень смертности в Ингушетии (2,8 случая на 1 тыс человек), в Чечне (4,5 случая на 1 тыс человек), Ямало-Ненецком АО (4,8 случая на 1 тыс человек). Это объясняется высококвалифицированной медициной, а также тем, что в кавказских республиках население чаще всего ведет здоровый образ жизни.

В планах у правительства России значительное сокращение уровня смертности до 2024 года. Сейчас этот показатель составляет в среднем по стране 10,9 случая на 1 тыс. человек. В планах у правительства снизить смертность трудоспособного населения в первую очередь от двух основных причин — сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Более того, в стране активно разрабатывается проект по снижению младенческой смертности, сообщает издание «Известия».

Исследование «ОНФ» также выяснило, в каких регионах страны очень высокая смертность. В печальный список попали: Псковская область (18 случаев на 1 тыс человек), Тверская область (17,7 случая на 1 тыс человек), Новгородская (17,2), Тульская (16,6) и Владимирская область (16,5).

Среди основных причин высокой смертности эксперты выявляют: нежелание некоторых граждан вести здоровый образ жизни, своевременно посещать врачей и проходить лечение. Также причинами являются отсутствие бюджетного финансирования профилактических программ и низкий уровень лекарственного обеспечения больных.