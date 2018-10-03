2018-10-03T17:24:04+03:00
В мире

Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил

Так альянс намерен усилить свою кибероборону
Дарья ИВАШКИНА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 3 октября, стало известно, что НАТО намерена усилить свою кибероборону, создав систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы. Причем, как заметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, эти национальные кибернетические элементы могут быть задействованы при наступательных миссиях.

«Включение национальных кибернетических элементов, которые часто называют наступательными, в миссии и операции НАТО - это один из элементов усиления обороны альянса», - сказал Столтенберг.

При этом генеральный секретарь альянса подчеркнул, что в последнее время наблюдается «существенное увеличение количества кибератак и повышение их опасности». «Поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности, как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей», - приводит слова главы военно-политического блока Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Столтенберг заявил о готовности стран НАТО дать совместный отпор в случае кибератак из России.

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