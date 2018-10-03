2018-10-03T17:30:45+03:00
Происшествия

Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера

Трагедия произошла во время празднования по случаю получения ведомством новых катеров [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Очевидцы отмечают, что на борту катера находился ящик с пивом и крепкими алкогольными напиткамиОчевидцы отмечают, что на борту катера находился ящик с пивом и крепкими алкогольными напиткамиФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Запорожской области Украины трагически завершилась церемония передачи местному управлению рыбного хозяйства новых катеров. Двое высокопоставленных чиновников – глава областного рыбхоза и офицер местной полиции – выпали за борт одного из катеров.

Главу Запорожского управления рыбного хозяйства Дмитрия Чайку удалось спасти, а вот заместителю начальника Управления защиты экономики Национальной полиции Украины Павлу Саварцу повезло куда меньше. Как сообщает информационное агентство «Акцент», тело погибшего полицейского нашли лишь спустя три с половиной часа. Чайка же в настоящий момент находится в больнице

«Был очевидцем страшной картины. В районе рыбинспекции перевернулась лодка, там было три человека. В одном из людей узнал Дмитрия Чайку, его сильно порубило винтом, вызвал полицию, другие люди, которые видели, вызвали скорую», – цитирует портал одного из очевидцев событий.

Другие очевидцы отмечают, что на борту катера находился ящик с пивом и крепкими алкогольными напитками. Следует отметить, что за штурвалом судна находился высокопоставленный сотрудник рыбхоза Павел Юшков, который, предположительно, не справился с управлением.

После появления в интернете информации об этом происшествии украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Офицер полиции на Украине погиб во время во время торжественной приемки катера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев
Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»
Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении
Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
Названы регионы с самой низкой смертностью
Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран
Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине
В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей
2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама
В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро
Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти
Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект
Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство
Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины
В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop
Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе