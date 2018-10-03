Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-03T17:30:45+03:00

Очевидцы отмечают, что на борту катера находился ящик с пивом и крепкими алкогольными напитками Фото: скриншот видео

Трагедия произошла во время празднования по случаю получения ведомством новых катеров [видео]

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В Запорожской области Украины трагически завершилась церемония передачи местному управлению рыбного хозяйства новых катеров. Двое высокопоставленных чиновников – глава областного рыбхоза и офицер местной полиции – выпали за борт одного из катеров.

Главу Запорожского управления рыбного хозяйства Дмитрия Чайку удалось спасти, а вот заместителю начальника Управления защиты экономики Национальной полиции Украины Павлу Саварцу повезло куда меньше. Как сообщает информационное агентство «Акцент», тело погибшего полицейского нашли лишь спустя три с половиной часа. Чайка же в настоящий момент находится в больнице

«Был очевидцем страшной картины. В районе рыбинспекции перевернулась лодка, там было три человека. В одном из людей узнал Дмитрия Чайку, его сильно порубило винтом, вызвал полицию, другие люди, которые видели, вызвали скорую», – цитирует портал одного из очевидцев событий.

Другие очевидцы отмечают, что на борту катера находился ящик с пивом и крепкими алкогольными напитками. Следует отметить, что за штурвалом судна находился высокопоставленный сотрудник рыбхоза Павел Юшков, который, предположительно, не справился с управлением.

После появления в интернете информации об этом происшествии украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.