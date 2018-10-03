2018-10-03T17:52:02+03:00
Экономика

Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»

В МИД страны подчеркнули, что иск Австрии против строительства электростанции не повлияет на сроки окончания проекта
Александр ДЖУМАЕВ
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B рамках Российской энергетической недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лицензия на строительство новых блоков атомной электростанции может быть выдана в ближайшее времяB рамках Российской энергетической недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лицензия на строительство новых блоков атомной электростанции может быть выдана в ближайшее времяФото: REUTERS
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В среду в рамках Российской энергетической недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лицензия на строительство новых блоков атомной электростанции «Пакш» может быть выдана в ближайшее время. Политик также отметил, что строительство сооружений будет начато сразу после получения лицензий.

Сийярто также добавил, что все необходимые процедуры для начала возведения энергоблоков уже проводятся.

Политик подчеркнул, что иски, поданные Австрией, не повлияют на сроки строительства сооружения, передает ТАСС. Сийярто также отметил, что надеется на отклонение австрийских исков и заявил, что никто не должен давить как на Венгрию, так и на любую другую страну при принятии решений в области энергетики.

Сайт kp.ru ранее писал о заключении в декабре 2014 года контракта на сооружение двух новых блоков АЭС «Пакш» между Россией и Венгрией. Блоки планируется оснастить отечественными реакторами ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд. евро.

В феврале этого года правительство Австрии подало иск в Европейский суд общей юрисдикции против выделения Венгрии субсидий на проведение этого проекта. В Будапеште подчеркнули, что Венгрия не собирается отказываться от проекта, и строительство блоков будет начато в этом году.

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