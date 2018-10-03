Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-03T17:45:35+03:00

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Глава правительства Каталонии Ким Торра пригласил премьера Испании Педро Санчеса обсудить право автономии на самоопределение.

В своем письме лидер автономии предлагает главе правительства встретиться в Барселоне "в ближайшие недели во дворце Женералитета".

"Мы должны обо всем подробно поговорить. О вашем проекте для Каталонии, а также об осуществлении права на самоопределение", - говорится в послании.

По мнению Торры, встреча поможет урегулировать конфликт демократическим путем.

"Каталонский народ заслуживает отважный ответ, отличный от того, который он получал до настоящего момента", - подчеркивает глава Каталонии.

Ранее Торра призвал Санчеса до ноября сформулировать свою идею о самоопределении Каталонии. По словам каталонского лидера, в ином случае Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьера может лишиться поддержки каталонских политических сил в Конгрессе депутатов, передает ТАСС.