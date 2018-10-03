2018-10-03T18:11:56+03:00
Происшествия

Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным

После анонимного звонка из здания суда было эвакуировано около 500 человек
Александр ДЖУМАЕВ
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Сообщение о взрывном устройстве с Мособлсуде не подтвердилосьСообщение о взрывном устройстве с Мособлсуде не подтвердилосьФото: Александр ГЛУЗ
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В пресс-службе Московского областного суда сообщили, что в результате проверки, проведенной после сообщения о заложенной в здании бомбе, взрывное устройство не было обнаружено.

Сообщается, что работа суда была парализована на несколько часов. «Оцепление здания снимается, суд начал работать в обычном режиме», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы Мособлсуда.

Сайт kp.ru ранее писал об анонимном звонке, поступившем в среду в Мособлсуд. Звонивший сообщил о взрывном устройстве, заложенном в одном из помещений здания. После этого сообщения была проведена эвакуация; из здания было выведено примерно 500 человек, его обследовали кинологи с собаками. Ранее СМИ также сообщили о звуках стрельбы в Мособлсуде, однако ведущий консультант суда Илона Бунчук в комментарии «Радио Комсомольская правда» опровергла эту информацию.

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