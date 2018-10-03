В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-03T18:41:18+03:00

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В Госдуме заверили, что президентский законопроект, предлагающий смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса (УК) РФ, в случае его принятия будет иметь обратную силу. Как пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это значит, что те приговоры, которые были вынесены по статье «Возбуждение ненависти либо вражды», будут пересмотрены или отменены.

«Будет ли данный закон иметь обратную силу? Ответ утвердительный. <…> Соответственно, те приговоры, которые были вынесены по 282-й статье, будут пересмотрены, и если была только эта норма, то (приговоры) будут отменены, если в совокупности с другими статьями УК - то будут пересчитаны сроки», - сказал депутат «Интерфаксу».

Также политик отметил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения до конца осенней сессии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 3 октября, Путин попросил больше не сажать за репост: глава нашего государства внес в Госдуму поправки, частично декриминализирующие 282 статью УК.