2018-10-03T18:41:18+03:00
Политика

В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьей 282 УК
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьиВ Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьиФото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

В Госдуме заверили, что президентский законопроект, предлагающий смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса (УК) РФ, в случае его принятия будет иметь обратную силу. Как пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это значит, что те приговоры, которые были вынесены по статье «Возбуждение ненависти либо вражды», будут пересмотрены или отменены.

«Будет ли данный закон иметь обратную силу? Ответ утвердительный. <…> Соответственно, те приговоры, которые были вынесены по 282-й статье, будут пересмотрены, и если была только эта норма, то (приговоры) будут отменены, если в совокупности с другими статьями УК - то будут пересчитаны сроки», - сказал депутат «Интерфаксу».

Также политик отметил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения до конца осенней сессии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 3 октября, Путин попросил больше не сажать за репост: глава нашего государства внес в Госдуму поправки, частично декриминализирующие 282 статью УК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга
В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника
В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон
Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным
Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку
Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев
Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»
Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении
Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки
Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
Названы регионы с самой низкой смертностью
Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран
Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине
В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей
2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама
В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро
Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти
Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект
Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство
Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины
В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop
Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе