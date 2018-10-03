2018-10-03T19:43:17+03:00
Политика

Военные разведчики водрузили флаг ОДКБ на вершину пика Нурсултан

В Казахстане проходят учения государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018»
Дарья ИВАШКИНА
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Военные разведчики водрузили флаг ОДКБ на вершину пика Нурсултан. Фото: предоставлено объединенным пресс-центром ОДКБВоенные разведчики водрузили флаг ОДКБ на вершину пика Нурсултан. Фото: предоставлено объединенным пресс-центром ОДКБ
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В среду, 3 октября, военные разведчики из России, Казахстана, Армении и Таджикистана покорила пик Нурсултан и водрузила на его вершину флаг Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о сводной группе военных альпинистов, которая была сформирована в рамках тактико-специального учения ОДКБ «Поиск-2018», стартовавшего в Казахстане 1 октября.

Как отметили в объединенном пресс-центре ОДКБ, военнослужащие успешно выполнила учебно-боевые задачи. Так, они не только овладели высотой в сложных погодных условиях и водрузили на вершину флаг организации, но и «продемонстрировали всем твердое намерение государств-членов ОДКБ сообща выполнять любые поставленные задачи в любых условиях обстановки и в любых условиях местности».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае страны ОДКБ согласовали и одобрили план совместного реагирования на угрозы безопасности. Это произошло во время визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Астану.

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