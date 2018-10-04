Неизвестный открыл огонь по людям у ТЦ в Филадельфии, ранены пятеро

СЕГОДНЯ 00:56 2018-10-04T01:17:37+03:00

Все пострадавшие – молодые люди, один из них находится в критическом состоянии

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Неизвестный открыл огонь по людям возле торгового центра в американском городе Джермантаун (штат Филадельфия), в результате ранены пять человек, сообщает телеканал Fox News.

Очевидцы говорят, что все пострадавшие – молодые люди, в возрасте от 19 до 23 лет, один из них получил ранение в голову и находится в критическом состоянии.

Задержать стрелка пока не удалось, полиция в связи с инцидентом ищет белый автомобиль Chevy Impala. Ведется расследование.

Стоит отметить, что стрельба в людных местах в США – не редкость. Например, как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре американец застрелил семь человек на поминках в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). А за день до этого в Мэриленде 26-летняя жительница города Абердин убила трех человек, ранила семерых и покончила с собой.