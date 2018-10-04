ФБР арестовало подозреваемого в отправке «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-04T03:45:46+03:00

Правда, в подозрительных конвертах, как выяснилось, был не рицин, а касторовые бобы

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Сотрудники ФБР задержали в городе Логан (штат Юта) предполагаемого отправителя конвертов с рицином в Белый дом и Пентагон, сообщает местная газета Salt Lake City Tribune. Городская полиция подтвердила факт задержания мужчины, но назвать его имя или рассказать подробности ареста отказалась.

«Можем подтвердить, что ФБР и правоохранительные органы проводят операцию. К настоящему моменту это все, что мы можем сообщить», - сказали в офисе шерифа.

Как писал сайт kp.ru, ранее Секретная служба США заявила о перехвате ядовитых писем, предназначавшихся президенту США Дональду Трампу, министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону. Позже СМИ сообщили, что подозрительные послания в Белый дом и Пентагон отправлял бывший военнослужащий военно-морских сил.

Правда, как выяснилось, в конвертах был не рицин, а семена растения, из которого его получают. То есть, касторовые бобы. Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт.

«Согласно нашему предварительному анализу, это вещество было касторовые семена, из которого получают рицин. ФБР еще не закончило расследование», - написала она.

Касторовые бобы, из которых получают рицинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Рицин – это белковый токсин, который получают из касторовых бобов. При попадании в человеческий организм через пищеварительный тракт в большинстве случаев вызывает смерть. Не менее опасно и вдыхание рицина – в первые же минуты яд вызывает лихорадку, несварение желудка, понос и кашель. При прямом введении этого яда в кровь (например, с помощью инъекции) смерть неизбежна. Он в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия, и противоядия от него пока не существует. Смертельная доза для человека - 0,3 мг на килограмм веса.

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