2018-10-04T03:45:46+03:00
В мире

ФБР арестовало подозреваемого в отправке «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон

Правда, в подозрительных конвертах, как выяснилось, был не рицин, а касторовые бобы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Конверты с отравой присылали и президенту США, и главе ПентагонаКонверты с отравой присылали и президенту США, и главе ПентагонаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудники ФБР задержали в городе Логан (штат Юта) предполагаемого отправителя конвертов с рицином в Белый дом и Пентагон, сообщает местная газета Salt Lake City Tribune. Городская полиция подтвердила факт задержания мужчины, но назвать его имя или рассказать подробности ареста отказалась.

«Можем подтвердить, что ФБР и правоохранительные органы проводят операцию. К настоящему моменту это все, что мы можем сообщить», - сказали в офисе шерифа.

Как писал сайт kp.ru, ранее Секретная служба США заявила о перехвате ядовитых писем, предназначавшихся президенту США Дональду Трампу, министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону. Позже СМИ сообщили, что подозрительные послания в Белый дом и Пентагон отправлял бывший военнослужащий военно-морских сил.

Правда, как выяснилось, в конвертах был не рицин, а семена растения, из которого его получают. То есть, касторовые бобы. Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт.

«Согласно нашему предварительному анализу, это вещество было касторовые семена, из которого получают рицин. ФБР еще не закончило расследование», - написала она.

Касторовые бобы, из которых получают рицин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Касторовые бобы, из которых получают рицинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Рицин – это белковый токсин, который получают из касторовых бобов. При попадании в человеческий организм через пищеварительный тракт в большинстве случаев вызывает смерть. Не менее опасно и вдыхание рицина – в первые же минуты яд вызывает лихорадку, несварение желудка, понос и кашель. При прямом введении этого яда в кровь (например, с помощью инъекции) смерть неизбежна. Он в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия, и противоядия от него пока не существует. Смертельная доза для человека - 0,3 мг на килограмм веса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работали профессионалы: эксперт о ядовитых письмах для Трампа

Конверты были перехвачены до того, как их доставили в Белый дом (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командование ВМС США предложило устроить демонстрацию силы Китаю в Тихом океане
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман
Украина обвинила Россию в «краже» 30 тысяч вагонов и требует их вернуть
Главу Минобороны Украины не пустили на министерскую встречу НАТО
Комбат Пашинина рассказал, как российский актер воюет в Донбассе
Неизвестный открыл огонь по людям у ТЦ в Филадельфии, ранены пятеро
Глава Минобороны Грузии предложил создать новый центр НАТО в стране
Путин: Не хотелось бы, чтобы Европа выглядела как Болгария после отказа от «Южного потока»
Бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan продали с молотка за $1,1 миллиона
РЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерами
Суд арестовал актера Михаила Фатеева за совращение подростка
США полностью остановили поставки нефти в Китай