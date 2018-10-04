Погода в Москве на 4 октября 2018 года: дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-04T07:07:40+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 4 октября 2018 года

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Погода в Москве на 4 октября 2018 года будет облачной. В четверг в городе ожидается дождь и сильный ветер. Его потоки западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха при этом будет держаться в районе плюс 8..10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся - до плюс 2..4 градусов. Возможно выпадение снега с дождем.

Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра России, составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что начало октября будет по-осеннему неуютным - прохладным, с дождями и ночными заморозками. Такой ненастный период затянется более чем на две недели. Однако в конце первой декады или в середине месяца ненадолго вернется бабе лето - сухое и солнечное. В эти дни воздух прогреется до плюс 15 градусов.