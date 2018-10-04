2018-10-04T07:22:22+03:00
В мире

Россияне представили в ООН свой опыт реабилитации наркозависимых

Глава НАС Никита Лушников выступил в ООН
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Председатель правления НАС Никита Лушников. Фото: Постпредство РФ при ООНПредседатель правления НАС Никита Лушников. Фото: Постпредство РФ при ООН
Изменить размер текста:

На полях продолжающейся в нью-йоркской штаб-квартире ООН 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации российский Национальный антинаркотический союз (НАС) представил опыт российских некоммерческих организаций, работающих по программе Drug Free.

Теперь в ООН интересы всех таких организаций, реабилитационных сообществ и центров, работающих в России по программе Drug Free, причем вне зависимости от того, являются ли они членами НАС, будет представлять председатель правления НАС Никита Лушников.

Главной темой своего доклада в ООН Лушников определил не только эффективность самой системы Drug Free, но и плотное взаимодействие с государством российских НКО, работающих по этим программам.

«Мы хотим помочь пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы заместительной терапии. Также мы хотим поделиться с коллегами результативным опытом работы уникальных площадок, таких как Международный спортивно-терапевтический лагерь НАС. Планируем пригласить представителей ООН и мирового антинаркотического сообщества принять участие в одном из мероприятий на таких площадках в январе 2019 года в Москве. Ее организаторы – НАС при поддержке Государственной Думы, МИД России и профильные организации», - сообщил Лушников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» открывается 4 октября в Еврейском музее
На Японию надвигается 25-й в этом году тайфун «Конг-рэй»
МИД Британии обвинил ГРУ в "неизбирательных" кибератаках по всему миру
Россия подписала Кодекс поведения для достижения мира без терроризма
Пенс заявил, что "вмешательство" РФ меркнет на фоне действий Китая в США
Погода в Москве на 4 октября 2018 года: дождь и сильный ветер
Задержать предполагаемого отправителя «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон помог адрес на конверте
СКР возбудил уголовное дело после гибели трех человек при крушении вертолета в Костромской области
Путин подписал поправки в пенсионное законодательство
Мэр Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа все недоплаченные городу налоги
Посол России в Вашингтоне встретится с замом госсекретаря США
Командование ВМС США предложило устроить демонстрацию силы Китаю в Тихом океане
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман
ФБР арестовало подозреваемого в отправке «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон
Украина обвинила Россию в «краже» 30 тысяч вагонов и требует их вернуть
Главу Минобороны Украины не пустили на министерскую встречу НАТО
Комбат Пашинина рассказал, как российский актер воюет в Донбассе
Неизвестный открыл огонь по людям у ТЦ в Филадельфии, ранены пятеро
Глава Минобороны Грузии предложил создать новый центр НАТО в стране
Путин: Не хотелось бы, чтобы Европа выглядела как Болгария после отказа от «Южного потока»
Бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan продали с молотка за $1,1 миллиона
РЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерами
Суд арестовал актера Михаила Фатеева за совращение подростка
США полностью остановили поставки нефти в Китай