Россияне представили в ООН свой опыт реабилитации наркозависимых

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-04T07:22:22+03:00

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На полях продолжающейся в нью-йоркской штаб-квартире ООН 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации российский Национальный антинаркотический союз (НАС) представил опыт российских некоммерческих организаций, работающих по программе Drug Free.

Теперь в ООН интересы всех таких организаций, реабилитационных сообществ и центров, работающих в России по программе Drug Free, причем вне зависимости от того, являются ли они членами НАС, будет представлять председатель правления НАС Никита Лушников.

Главной темой своего доклада в ООН Лушников определил не только эффективность самой системы Drug Free, но и плотное взаимодействие с государством российских НКО, работающих по этим программам.

«Мы хотим помочь пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы заместительной терапии. Также мы хотим поделиться с коллегами результативным опытом работы уникальных площадок, таких как Международный спортивно-терапевтический лагерь НАС. Планируем пригласить представителей ООН и мирового антинаркотического сообщества принять участие в одном из мероприятий на таких площадках в январе 2019 года в Москве. Ее организаторы – НАС при поддержке Государственной Думы, МИД России и профильные организации», - сообщил Лушников.