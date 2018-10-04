Россия подписала Кодекс поведения для достижения мира без терроризма

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-04T07:52:55+03:00

Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов. Фото: Постпредство РК при ООН

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В ходе продолжающейся в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН представлен и подписан Кодекс поведения для достижения мира без терроризма.

Инициатором и разработчиком документа стал Казахстан, ратующий за укрепление международного сотрудничества в деле искоренения наиболее важных угроз национальной, региональной и международной безопасности. Кодекс стал первой политической декларацией подобного рода, принятой на столь высоком уровне. И его подписание ознаменовало появление широкой коалиции государств, объединенных единой целью.

Представленный министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым Кодекс подписали представители более чем 70-и стран, чьи представители выразили надежду на увеличение числа государств, которые присоединятся к Кодексу в ближайшем будущем, а все заинтересованные стороны реализовали бы принципы, заложенные в нем.

От имени России Кодекс подписал министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.