На Японию надвигается 25-й в этом году тайфун «Конг-рэй»

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-04T07:56:31+03:00

На Японию надвигается очередной тайфун, уже 25-й в этом году Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На Японию надвигается очередной, уже 25-й в этом году тайфун, которому присвоили имя «Конг-рэй», что с кхмерского переводится как «красавица». Ожидается, что он достигнет страны Восходящего Солнца к выходным и пройдет через южную префектуру Окинава, а также затронет японский остров Кюсю.

В связи с приближением стихии в Японии отменили 214 запланированных на 4 октября внутренних авиарейсов – в основном, вылетающих из Окинавы, передает телеканал NHK.

Сейчас образовавшийся в Тихом океане тайфун находится примерно в 340 километрах от южного острова Миякодзима, скорость ветра в его центре составляет 40 метров в секунду с порывами до 60 м/с.

«Конг-рэй» по силе ничуть не уступает по силе предыдущему тайфуну «Трами», который обрушился на Японию в прошлые выходные. И, хоть местные власти готовились к удару стихии заранее, избежать жертв не удалось. По последним данным, из-за «Трами» погибли четыре человека, пострадали около 200.