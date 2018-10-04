"Иного способа нет": Шойгу предложил создать в Сибири новую "столицу"

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-04T08:20:42+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, который стал бы своеобразной "столицей". По мнению главы ведомства, это поможет привлечению людей в регион и развитию Дальнего Востока.

"Я уверен, политику развития Сибири и Дальнего Востока стоит продолжить. А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет. Поэтому я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что организация очередного форума для обсуждения проблем региона ни к чему не приведет, если это так и будет ограничиваться лишь разговорами, передает журнал "Неизвестная Сибирь".

Стоит отметить, что в 2016 году Сибирь вошла в рейтинг 50 "наиболее интересных мест для туризма" по версии журнала Travel+Leisure, а поездка по Транссибу стала одной из 20 "наиболее интересных путешествий" по версии The Telegraph. Однако на этой огромной территории все еще остается множество проблем - низкая рождаемость, малодоступные авиаперевозки и др.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о необходимости создания в Сибири центра экономического развития, основанного на передовых технологиях, несколько лет назад говорил еще председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.