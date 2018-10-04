Монеточка записала видео-ответ на скандал вокруг песни «Чайлдфри»

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-04T09:11:37+03:00

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Певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) в ответ на разгоревшийся вокруг песни «Чайлдфри» записала коротенькое шуточное видео.

В В 24-секундном ролике девушка предлагает обратить внимание на «нормальные, реальные, интересные новости», берет в руки газету и зачитывает заголовки.

«В Валерию жратва проваливается как в бездонную бочку. Питер Пэн утонул вместе с любовником. Мэри Поппинс — фея-бульдог. Хрен горчицы не слаще», - читает певица и показывает страницы, где это напечатано.

Монеточка о скандале вокруг песни Чайлдфри .монеточка чайлдфри

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что московский адвокат Сергей Афанасьев пожаловался на текст песни хип-хоп исполнителя Noize MC и Монеточки «Чайлдфри», в столичном главке его заявление рассмотрели и передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Адвокат утверждает, что в песне есть строчки, которые могут подтолкнуть подростков к суициду.

Клип «Чайлдфри» вышел 1 июня прошлого года, за это время его посмотрели на YouTube более пяти с половиной миллионов человек. Авторы песни утверждают, что их композиция – своего рода сатира, но многие считают ее провокационной.

Noize MC - Чайлдфри (feat. монеточка).Многие считают эту песню провокационной

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