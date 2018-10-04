Пользователи сети нашли пузатого "близнеца" Трампа

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-04T09:10:48+03:00

Двойник Трампа одет в клетчатую рубашку, а на голову нахлобучена кепка Фото: кадр с видео

Мужчина внешне настолько похож на президента США, что многие действительно решили, будто это он [видео]

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В сети с невероятной скоростью распространяется видеозапись, на которой запечатлен мужчина, очень похожий на президента США Дональда Трампа.

На кадрах двойник американского лидера стоит перед прилавком, вероятнее всего, в магазине или на заправочной станции, и что-то внимательно рассматривает. Мужчина одет в клетчатую рубашку, на груди у него висят очки, а на голову плотно надета кепка с надписью US NAVY - Военно-морские силы США.

"Похож на настоящего близнеца из параллельной вселенной", - прокомментировал видео один из пользователей Twitter под ником @AlexFrechette85.

"Он (Трамп) должен нанять этого чувака в качестве своего двойника", - предложил @Branbeast.

Нашлись и те, кто действительно поверил, будто попавший на видео человек может быть миллионером и главой государства, который просто решил ненадолго "забежать" в магазин.

"Это на самом деле Трамп в свой выходной", - предположил @Tulkasdk.

И может этот мужчина действительно мог бы быть президентом США, если бы не одно, но большое "но". У запечатленного на видео человека легко можно заметить округлившийся "пивной" животик, которого у настоящего Дональда Трампа, вроде как, не наблюдается.

Сайт kp.ru писал о том, что этим летом еще одного двойника американского лидера нашли в российском городе Ростов-на-Дону. Заснятая в одном из автобусов женщина в шляпе было просто до боли похожа на Трампа.