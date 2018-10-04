Россия вновь стала одним из лидеров по числу смертей во время селфи

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-04T09:28:45+03:00

Первое место в этом антирейтинге уже несколько лет подряд занимает Индия

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Россия заняла второе место в антирейтинге стран, где зафиксировано больше всего смертей, наступивших во время селфи. К такому выводу пришли индийские специалисты, которые изучили мировые новости разных лет.

Исследование показало, что всего с октября 2011 года по ноябрь 2017 года во время попытки сделать селфи погибли 259 человек. При этом больше половины всех несчастных случаев произошли именно в Индии (159). Следом в списке идет Россия, где зафиксировано 16 смертей при попытке сделать селфи, США - 14 и Пакистан - 11.

Что касается среднего возраста погибших, то он составляет примерно 23 года. Кроме того, мужчины чаще рискуют во время попытки сделать фотографию, а потому более 72% смертей приходятся именно на них.

Согласно опубликованному в журнале Journal of Family Medicine and Primary Carе исследовании, в большинстве случаев люди падают с высоты, тонут или попадают в аварии. При этом, за последние годы зафиксировано гораздо больше несчастных случаев при попытке сделать селфи, чем в период с 2014 по 2015-й гг.

Однако, в целом, позиции рейтинга остаются неизменными. Сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году Индия также была на первом месте, а следом шли Россия и США.