Матвиенко: тема задержания в Южной Корее судна «Севастополь» закрыта

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-04T09:39:51+03:00

По словам спикера Совфеда, этот вопрос никак не повлияет на ее официальный визит в Сеул

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос с задержанием в Южной Корее российского судна "Севастополь" закрыт.

"К счастью, этот вопрос разрешился, власти Южной Кореи приняли решение отпустить наш корабль. Все это время мы были в контактах, и таким образом тема закрыта", - сказала Матвиенко во время официального визита в Сеуле.

Она отметила, что эта тема никак не повлияет на ее визит. В программе поездки - встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Уверена, что будет содержательный, конструктивный диалог по всей повестке двусторонних отношений, они достаточно насыщенны", - добавила спикер.

По словам Матвиенко, в ходе встречи будет обсуждаться тема урегулирования на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Напомним, в августе министерство финансов США объявило о расширении санкционных списков по Северной Корее, в которые вошла базирующаяся в России "Судоходная компания "Гудзон". В конце сентября появилось сообщение о задержании судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан. Позже судно было освобождено.